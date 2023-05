Faute de prêt du FMI,  l’option fiscale ne suffira pas à la tâche, non plus !

L’un des crédos majeurs ressassés par le président de la République, Kais Saied , pour faire sortir les Tunisiens de la crise où ils se trouvent est qu’ils « comptent sur eux-mêmes ». Cela doit vouloir qu’ils tournent le dos au FMI, et puisent dans leurs ressources propres, financières, au titre principal, donc aux impôts.

Théoriquement, on ne peut pas mieux faire et rêver, mais dans les faits, cela revient à tirer des lans sur la comète, sur le court terme, du moins , et ce pour deux raisons pertinentes qui tiennent au calendrier et à la politique, comme c’est expliqué dans une analyse du New Lines Magazine , sous la plume du politologue et chercheur au Centre international pour la fiscalité et le développement, Max Gallien.

C’est que, dit-il, l’augmentation des recettes fiscales prend du temps. La Tunisie s’y est essayée ces dernières années : Son ratio impôts/PIB, une mesure commune qui peut donner une idée de la manière dont un gouvernement génère des ressources économiques par le biais de la fiscalité, a augmenté depuis 2011 et a récemment connu certaines de ses améliorations les plus marquées. Mais il s’agit généralement d’un domaine où les augmentations sont lentes et régulières, plutôt que de bonds en avant. L’augmentation annuelle moyenne du ratio impôts/PIB de la Tunisie avant et après la révolution a été d’environ un demi pour cent – un mouvement dans la bonne direction, mais pas le genre d’augmentation qui peut remplacer les prêts étrangers à court terme.

En fait, les recettes fiscales de la Tunisie sont déjà relativement élevées par rapport aux autres pays de la région. Elles sont comparables à celles de l’Espagne, compte tenu de la taille de son économie, et nettement supérieures à la moyenne des autres pays du Moyen-Orient ou d’Afrique. La marge de progression n’est pas infinie. De nombreux impôts sont également liés aux performances globales de l’économie – le pays percevrait moins d’impôts sur le revenu, par exemple, si les entreprises et les particuliers gagnaient moins. Il est presque certain que ces types d’impôts diminueraient pendant un certain temps si la Tunisie faisait défaut sur ses dettes.

Le plus grand obstacle à surmonter n’est peut-être pas que les taux d’imposition sont trop bas en Tunisie, mais que l’évasion fiscale est élevée. Une étude de l’institut de recherche allemand Friedrich Ebert Stiftung a révélé qu’en 2015, la moitié des avocats inscrits au registre fiscal tunisien ne déclaraient aucun revenu imposable.

Le temps n’est pas le seul facteur déterminant. Les impôts ne sont pas simplement un outil administratif ; ils sont profondément politiques. Des efforts accrus pour collecter des impôts auprès de différents groupes – qu’il s’agisse des entreprises commerciales, des importateurs ou des travailleurs de l’énorme secteur informel tunisien – se heurteraient à une résistance politique.

L’écueil des professions libérales et de l’informel

Les récentes tentatives du gouvernement d’augmenter les recettes nationales en sont un exemple pertinent. D’un côté, elles comprenaient une augmentation des taux de TVA pour les honoraires des avocats et d’autres professions libérales, ainsi qu’un nouvel impôt sur la fortune pour les propriétés onéreuses. À l’autre extrémité, elles prévoient un nouvel impôt forfaitaire pour les travailleurs informels. Si le secteur informel représente la majorité de la main-d’œuvre tunisienne, il comprend également un grand nombre de travailleurs parmi les plus pauvres. Pour ceux qui vivent sans revenus réguliers, les impôts forfaitaires, même s’ils sont faibles, peuvent être difficiles à payer et encore plus difficiles à justifier en pleine crise économique.

Beaucoup attribuent déjà le système fiscal du pays un manque d’équité et de transparence – les contribuables les plus facilement identifiables pour des contributions supplémentaires sont peut-être aussi ceux qui se sentent déjà injustement accablés. Selon la manière dont elles sont introduites, les augmentations d’impôts peuvent s’avérer tout aussi difficiles pour l’image politique de Saied que les réductions de subventions. Par conséquent, le montant des augmentations d’impôts que son gouvernement serait prêt à consentir pourrait être limité, souligne l’expert.

La mise en œuvre des réformes nécessite des coalitions capables de les soutenir durablement. L’une des origines de la crise économique post-révolutionnaire de la Tunisie a été le manque successif de vision économique de la part des coalitions gouvernementales qui se sont formées sur la base de consensus politiques plutôt que sur des programmes économiques partagés. Cette crise a directement contribué à la profonde impopularité de la politique post-révolutionnaire, à la victoire électorale de Saied et à l’acceptation par le public de son autoritarisme. Et pourtant, c’est une erreur que Saied s’est efforcé de répéter. Alors qu’il s’est employé ces dernières années à remodeler complètement le système politique du pays – en rédigeant une nouvelle constitution et en démantelant successivement les structures démocratiques du pays – rien de tout cela n’a été orienté vers la mise en place d’une coalition visant à promouvoir une nouvelle vision économique ou à améliorer les capacités administratives. Au contraire, les récentes arrestations d’éminents dirigeants de l’opposition ont marqué une nouvelle aggravation de son autoritarisme, explique le chercheur.

Le risque du défaut de paiement

C’est l’une des tragédies de la situation actuelle de la Tunisie. Au moment où toutes les options économiques s’accompagnent de compromis substantiels et façonneront le pays pour les décennies à venir, le peuple tunisien a été privé de la possibilité de peser sur ces décisions.

Si l’objectif de Saied est de réduire la dépendance de la Tunisie à l’égard de la finance internationale, de s’attaquer aux inégalités économiques nationales et de maintenir un État interventionniste, l’amélioration de la fiscalité devra inévitablement constituer un élément essentiel de toute réforme allant dans ce sens. Cette importance est l’une des rares mesures sur lesquelles s’accordent pratiquement tous les observateurs de la crise économique actuelle en Tunisie. Parce que les réformes fiscales prendront du temps, elles ont besoin d’un soutien urgent. Bien qu’elles puissent être imposées comme condition à l’obtention d’un prêt du FMI, elles ne constituent pas une alternative immédiate à un tel prêt. Même avec un plan fiscal solide, si d’autres financements extérieurs ne sont pas disponibles ou si un nouvel accord avec le FMI n’est pas conclu, la Tunisie risque de se retrouver en défaut de paiement, avec tous les coûts que cela implique pour sa population et pour l’avenir politique de Saied. À court terme, les impôts ne constituent pas une alternative à l’endettement. Mais à long terme, ils peuvent constituer une voie vers une Tunisie plus équitable et plus indépendante.