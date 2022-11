Fayçal Derbal : le programme des réformes gouvernemental ne sauve pas l’économie

L’expert économique Fayçal Derbal a estimé, jeudi 17 novembre sur les ondes de Radio Shems FM, que le Programme des Réformes Nationales du gouvernement n’est pas un programme pour le sauvetage économique mais un programme destiné au FMI.

Il a noté que le programme du FMI vise à réduire le déficit budgétaire de manière à permettre à l’Etat de rembourser ses dettes et ses prêts, à travers la levée des subventions, la privatisation des entreprises publiques et la compression de la masse salariale, tandis que le sauvetage de l’économie doit tendre à encourager l’investissement, les exportations et rechercher des solutions au développement.

Le programme présenté par le gouvernement sacrifie l’investissement et le développement, ce qui est grave, a dit Derbal, car il menace l’emploi et le développement, mentionnant un recul dans les dépenses allouées à l’investissement.