Feriani: Le projet de loi sur le crowdfunding bientôt soumis à l’ARP

Le projet de loi sur le crowdfunding (le financement participatif), adopté par le conseil des ministres, tenu le 31 janvier 2020, sera bientôt soumis à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a indiqué, lundi, le ministre de l’industrie et des PME, Slim Feriani.

Lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’APII, il a ajouté que la loi sur le crowdfunding dont les décrets gouvernementaux y afférents ont été élaborés, s’inscrit dans le cadre des grandes réformes visant à mettre en place de nouveaux mécanismes de financement conformes aux standards internationaux et à même de soutenir l’investissement.

Le ministre a aussi évoqué l’impact positif attendu de ce nouveau type de financement, sur la compétitivité des PME et des startups, mais aussi sur le rythme d’investissement et des exportations dans le pays.

Il a, à ce titre, indiqué que malgré les facilités financières accordées par l’Etat aux PME pour couvrir leurs besoins financiers, ces dernières rencontrent souvent des difficultés énormes à accéder au financement, ce qui entrave leur développement et menace leur pérennité.

Feriani a, par ailleurs, fait savoir que la proposition faite par le gouvernement prévoit la mise en place de deux types de crowdfunding. Le premier consiste en l’investissement participatif moyennant l’investissement dans des titres financiers pour contribuer au financement du capital des startups et des projets innovants qui manquent de fonds propres. Le deuxième type de crowdfunding repose sur l’octroi de prêts.

Toujours selon le ministre, la loi sur le crowdfunding pourrait générer des fonds de l’ordre de 40 à 50 millions dinars durant la première année de sa mise en application.

Et d’ajouter que le taux de croissance du financement participatif dans le monde est de 20% par an.