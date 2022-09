FIPA-Tunisia- Invest India : Signature d’un accord pour renforcer la coopération et l’investissement entre la Tunisie et l’Inde

Un Memorandum d’entente entre l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur en Tunisie “FIPA-Tunisia” et l’Agence Nationale de Promotion et de Facilitation des investissements en Inde “Invest India”, a été signé, mercredi, en marge de la participation de FIPA à la 26ème Conférence Mondiale sur les Investissements qui se déroule à Genève du 12 au 14 septembre 2022.

Ce partenariat, signé par Abdelbasset Ghanmi, DG de “FIPA-Tunisia” et Deepak Bagla, DG et CEO de “Invest India” (Président de WAIPA), vise à « insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale et à engager des projets communs d’investissement entre la Tunisie et l’Inde », pr »cise un communique de FIPA publié, mercredi.

Et d’ajouter que ce partenariat a pour objectif d’établir un cadre pratique pour promouvoir les investissements bilatéraux et d’échanger des expériences et des informations pertinentes sur leurs investissements respectifs.

Ce partenariat vise également à renforcer les initiatives d’investissement tributaires et d’améliorer la mise en œuvre des objectifs économiques réciproques, en tenant compte de la législation et des lois en vigueur.

Cet accord prévoit de faciliter l’investissement direct étranger en fournissant des informations pratiques sur l’investissement aux entreprises des deux pays.

Les deux parties ont convenu de soutenir et encourager l’échange d’expertise technique, de connaissances et d’opportunités de formation et d’organiser des forums et des visites d’étude sectorielles entre leurs membres respectifs.

A rappeler que des hauts responsables et des représentants de 104 pays ont assisté à cette Conférence Mondiale sur les Investissements organisée par l’Association Mondiale des Agences de Promotion des Investissements (WAIPA), rappelle la FIPA, ajoutant que sa participation « a été appuyée par son partenaire la GIZ (coopération allemande) ».