Fitch dégrade la perspective de la Tunisie à négative et confirme sa note IDR à « B »

L’agence de notation Fitch Ratings a annoncé, lundi, avoir dégradé la perspective de la Tunisie de stable à négative et confirmé la note de défaut émetteur à long terme en devises étrangères (IDR) à « B ».

Elle a expliqué que la perspective négative reflète une aggravation des risques de liquidité budgétaire due à une forte détérioration des finances publiques et à l’environnement macroéconomique général provoqué par le choc de la pandémie de coronavirus. Un paysage politique fragmenté et des tensions sociales bien ancrées font peser des risques importants sur les progrès des réformes budgétaires essentielles et pourraient compliquer les efforts visant à obtenir de nouveaux financements du FMI et du secteur commercial, bien que les autorités restent attachées aux politiques d’assainissement budgétaire et bénéficient du soutien important des créanciers officiels, souligne encore Fitch Ratings.

Nous y reviendrons