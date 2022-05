FMI : « Nous avons encouragé le gouvernement tunisien à élargir les consultations et entamé les réformes »

Dans une récente interview de Jihad Azour (FMI) au journal français « Le Point », le directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient du Fonds monétaire international a parlé des derniers développements des négociations du fonds avec la Tunisie pour un nouveau programme d’assistance financière. Selon lui, « le Fonds monétaire international a été le partenaire de la Tunisie pendant une longue période.

Il a aidé la Tunisie durant des moments très difficiles, y compris quand le pays a été frappé par les attentats du musée du Bardo en 2015, avec un ajustement des différents programmes. Et durant la période Covid, nous avons fourni très rapidement une aide financière au pays. Actuellement, nous suivons de près le développement de la situation. Le gouvernement actuel a préparé un programme de réformes qui a bénéficié d’un grand travail de préparation et d’une consultation.

C’est un pas dans la bonne direction. Nos équipes ont été sur place pour discuter avec les autorités. Lors des réunions de printemps, on a poursuivi nos discussions. Nous avons encouragé le gouvernement à élargir les cercles des consultations et à entamer un certain nombre de réformes avant même qu’il y ait un programme avec le FMI. Nous continuons notre dialogue avec les autorités, nous poursuivons les travaux préparatifs pour la négociation d’un éventuel programme de soutien au plan de réforme du gouvernement actuel ».