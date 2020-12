FNCT-GIZ: Signature d’un accord de financement pour les communes tunisiennes

La Fédération nationale des villes tunisiennes (FNVT) a signé, mardi, un accord de financement avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), au profit des communes tunisiennes.

Cet accord de financement, de l’ordre de 60 mille euros, a été signé, pour la partie tunisienne, par Adnen Bouaâssida, président de la FNVT, et pour la partie allemande par l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel.

Il a pour objectif de renforcer les capacités de la Fédération en matière de décentralisation, de digitalisation, de participation citoyenne et de création d’autres espaces citoyens.

Dans ce contexte, Bouaâssida a précisé que cet accord de financement accordé par l’Agence GIZ s’inscrit dans le cadre d’un projet de trois ans qui permettra, essentiellement, de créer, au sein de la FNVT, une cellule formée de postes stratégiques chargés de porter une transformation visible pour les communes et les services rendus au citoyen.

« Grâce à ce financement allemand, la fédération pourra recruter des experts pour ces postes stratégiques. Il s’agit, essentiellement, de trois postes à savoir celui de conseiller en digitalisation des services et modernisation de l’action publique, conseiller en services municipaux et responsable réseaux communaux et approche participative », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Bouaâssida a déploré que la majorité des communes subissent, actuellement, les effets des moyens humains et matériels limités et des modalités de gestion territoriale peu performantes.

« Ces dysfonctionnements sont plus préjudiciables dans la phase actuelle marquée par la poussée des demandes locales et la confirmation de la participation citoyenne comme approche incontournable de l’action locale », a-t-il insisté.

Et d’ajouter que dans le but de combler les difficultés de l’action municipale, la Fédération des communes mène des actions auprès de ses adhérents avec la mise en place des services d’assistance, d’accompagnement, de réseautage et de formation, des institutions nationales pour représenter et défendre les intérêts des communes ainsi qu’auprès ses partenaires techniques et financiers internationaux notamment pour faciliter la coordination et la mise en œuvre des différents programmes.

Pour sa part, le diplomate allemand a salué les efforts déployés par la FNVT en vue de contribuer au parachèvement du processus de décentralisation et de digitalisation ainsi que de conférer plus d’efficacité et de transparence aux services municipaux, soulignant que ces actions représentent un pas important dans la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance.

A noter que lors de la cérémonie de signature de l’accord de financement, la Fédération des communes a reçu, de la part de l’Agence allemande de coopération, un don de matériel informatique, permettant de faciliter les travaux de cette organisation notamment à la lumière de cette conjoncture sanitaire délicate. Il s’agit de quatre-vingt tablettes électroniques et deux systèmes de visioconférence.