Fonds Africa50: Kooli appelle à organiser une conférence sur la Tunisie

Le ministre de l’Economie, des Finances et du soutien à l’investissement, Ali Kooli, a appelé, jeudi, lors de l’assemblée générale des actionnaires du fonds panafricain Africa50, tenue à distance, à organiser une conférence sur la Tunisie.

« Elle sera une occasion de présenter les opportunités d’investissement dans le domaine de l’infrastructure et des grands projets qui seront réalisés dans le pays, ainsi que la capacité du secteur privé national, à contribuer à la réalisation des projets en Tunisie ou dans d’autres pays africains ».

- Publicité-

Le ministre de l’Economie a invité le fonds (dédié aux infrastructures en Afrique), à axer ses interventions, sur les court et moyen termes, sur le développement des infrastructures de santé dans les pays membres, qui ont besoin de plus de soutien, pour faire face à la pandémie du Covid-19.

A noter que cette AG a été consacrée à la présentation du rapport d’activités du fonds et l’examen des moyens à mobiliser pour renforcer la coopération, durant la période à venir, dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et des technologies de la communication, en particulier durant cette conjoncture délicate pour les pays africains, en raison des répercussions de la crise sanitaire mondiale.

Ont pris part à cette réunion, tenue le jeudi 29 octobre 2020, 28 ministres gouverneurs de 28 Etats membres, ainsi que le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, qui est aussi le président et directeur général du Fonds, ainsi que le directeur général du Fonds et un certain nombre de représentants de fonds d’investissement et de grandes entreprises privées actives dans les domaines des infrastructures.

Pour rappel, le Fonds Africa50, créé en 2015, est une plateforme d’investissement dans les infrastructures qui contribue à la croissance de l’Afrique en développant et en investissant dans des projets bancables, en catalysant les capitaux du secteur public et en mobilisant des financements du secteur privé, avec des rendements financiers et un impact différenciés.