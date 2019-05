Fonds Tasdir+ : 78 entreprises sur les starting-blocks

78 entreprises éligibles au programme d’appui du Fonds de Développement et de la Diversification des Marchés TASDIR+ prendront part à la quatrième séance de sélection aléatoire (Random Selection) qui se tiendra jeudi 30 mai 2019 au siège de l’UTICA, selon le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Parmi ces entreprises, 28 sont actives dans le secteur de l’industrie, 27 dans les services, 9 dans les nouvelles technologies, 11 sociétés de commerce international et 3 sociétés dans le secteur agricole.

Pour l’adhésion au programme, les 78 entreprises candidates éligibles seront soumises au tirage au sort qui permettra à 50% des candidats des secteurs de l’industrie, des services et des TIC et à 66% du secteur de l’agriculture, pêche et les sociétés de commerce international d’être sélectionnées et de bénéficier de l’appui technique et financier de TASDIR+.

Le Fonds TASDIR+ est un programme couvrant la période 2015 – 2020 moyennant un budget de 14,6 Millions d’Euros exclusivement dédié à l’appui aux opérateurs. TASDIR+ ambitionne d’accompagner plus de 600 entreprises d’ici la fin 2020.

Le Fonds TASDIR+ œuvre, par ailleurs, à booster les exportations tunisiennes sur de nouveaux marchés extérieurs via des programmes stratégiques à l’exportation dédiés aux entreprises et aux filières.