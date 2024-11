Forte baisse des ventes de logements, déplorent les promoteurs immobiliers

L’augmentation du taux de la TVA imposée sur l’acquisition des biens immobiliers a conduit à une forte baisse des ventes de logements, a déclaré le trésorier de la Chambre nationale des promoteurs immobiliers et président de la chambre régionale de Sousse, Hachemi Meliani.

Ila a souligné dans une interview accordée à Mosaïque fm, que le droit à un logement décent est un droit constitutionnel, ajoutant que l’application du taux de 13 % de TVA sur l’acquisition des biens immobiliers depuis 2018 a entraîné une baisse des ventes de logements de 55 %.

Il a précisé qu’en 2010, la construction d’une maison de deux pièces dans des zones moyennes coûtait environ 110 000 dinars et était vendue à 140 000 dinars.

« Aujourd’hui, le coût de construction de la même maison atteint 240 000 dinars et est vendue à 400 000 dinars, en raison des augmentations significatives des taux de TVA », selon ses dires.

Meliani a proposé de réduire le taux de TVA à 7 % pour l’acquisition de biens immobiliers, ainsi que de réintroduire le contrat de location-vente, permettant au locataire de devenir propriétaire après 20 ans.

Il est à noter que le projet de loi de finances pour l’année 2025 prévoit de porter le taux de TVA sur l’acquisition des biens immobiliers de 13 % à 19 %.

Les prix moyens des appartements ont augmenté en 2023

En Tunisie, les prix moyens des appartements ont augmenté de 9% en 2023 par rapport à 2022, indique une étude rétrospective sur les “Tendances immobilières en Tunisie : Bilan annuel 2023 et perspectives 2024”.

D’après cette étude, basée sur les données recueillies par Mubawab entre janvier et décembre 2023, 53% de la demande recensée via les annonces publiées sur mubawab.tn concerne l’achat, dont 54% ciblent l’achat d’appartements, contre 15% pour les villas, 13% pour les terrains et 2% pour les bureaux.

S’agissant des appartements, les dimensions convoitées oscillent principalement entre deux intervalles de superficies [100 m²-130 m²] et [130m²-170 m²]. Ces surfaces correspondent à des appartements de type S+2 et S+3, qui s’affichent en tête de la demande et de l’offre suivis des S+1, traduisant ainsi une préférence croissante pour les agencements à la fois pratiques et compacts.

En ce qui concerne la location, le prix moyen de la location des appartements en Tunisie a aussi évolué de 11% en 2023 comparé à 2022. La tranche de superficie la plus prisée sur le marché tunisien de la location concerne les appartements d’une superficie entre 100m² et 130m², représentant 36% de la demande.

En matière de configuration, les appartements S+2 se positionnent en tête de la demande (41%). Cette tendance est également reflétée du côté de l’offre, avec 39% des annonces proposant des appartements de type S+2.

S’agissant de l’immobilier d’entreprise, les prix moyens au m² des bureaux proposés à la location en Tunisie ont connu une évolution annuelle de 15% en 2023, par rapport à la même période de l’année 2022.

La demande de terrains à vocation résidentielle a légèrement diminué en 2023 par rapport à l’année précédente. Les Jardins de Carthage se distinguent par les terrains destinés à la vente les plus onéreux, affichant un prix moyen de 2800 DT/m², suggérant ainsi un marché immobilier haut de gamme dans cette localité. Viennent ensuite les propriétés foncières des quartiers d’El Menzah 9 (1250 DT/m²) et Jardins d’El Menzah 2 (1100 DT/m²), qui se démarquent par des tarifs rapprochés.

D’autres zones telles que Chotrana (1000 DT/m²), La Soukra (1000 DT/m²), Riadh Al Andalous (990 DT/m²), affichent des tarifs élevés mais relativement plus accessibles.