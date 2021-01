Fusion du 2e et 3e trimestre pour l’année scolaire 2020/2021

Le ministère de l’éducation a décidé la fusion des deux trimestres 2 et 3, en une seule période d’évaluation et ce à partir du 04 janvier jusqu’à la fin de l’année scolaire, a déclaré mardi à la TAP, Kamel Hajjem, directeur du centre national de la formation et de développement des compétences au ministère de l’éducation.

Les deux jours de vacances du deuxième trimestre, prévus les 04 et 05 février prochain ont été annulés, tout en gardant les vacances du printemps prévues en mois de mars prochain, a encore précisé la même source.

Ces décisions interviennent après une séance de travail tenue mardi au centre national de la formation et de développement des compétence avec la participation du ministre de l’éducation Fathi Slaouti, à la tête d’une délégation du ministère, et en présence des secrétaires généraux des différents syndicats du secteur de l’éducation relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT).

Les participants ont souligné l’impératif d’assurer les normes d’hygiène et de sécurité aux différents élèves et cadre éducatif ainsi qu’à tout le personnel des établissements éducatifs.

