Gabès : Amélioration des indicateurs touristiques

Le commissaire du tourisme à Gabès, Béchir Kdiri a indiqué à l’Agence TAP que 16146 touristes ont visité la région, du 1er janvier au 20 juin 2024.

Il a ajouté que le nombre des nuitées a enregistré une hausse de 19,3% par rapport à la même période de l’année écoulée, en plus d’une évolution du taux d’occupation de 2%.

Kdiri a fait savoir que le tourisme d’affaires occupe 80% de l’activité touristique dans la région, rappelant que la saison touristique à Gabès, en général, et à Matmata, en particulier, s’étend de mars à septembre.

Le commissaire du tourisme a souligné que les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux ont, également, connu une hausse au niveau des arrivées touristiques.

Par ailleurs, Il a souligné qu’une enveloppe de 280 mille dinars a été allouée pour financer 8 projets dans le cadre du programme « Visiter la Tunisie » et 7 projets dans le cadre du programme « La Tunisie, notre destination » en vue de promouvoir le tourisme alternatif dans le gouvernorat.

- Publicité-