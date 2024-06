Gabès : Avancement des travaux d’une série de projets en cours de réalisation

Dans le gouvernorat de Gabès, les travaux d’une série de projets avancent à un rythme soutenu surtout après la résolution des problèmes qui entravaient la reprise de certains projets en suspens, a affirmé à l’Agence TAP un responsable à la direction régionale de l’équipement. Parmi ces projets, la construction de l’hôpital local de la Nouvelle-Matmata pour un coût de 17 millions de dinars et l’achèvement des travaux d’aménagement d’une unité d’hémodialyse à l’hôpital local de Oudhref moyennant une enveloppe d’environ 1,2 million de dinars.Il s’agit aussi des travaux de construction du nouveau siège du commissariat régional de la femme et de la famille (3,3 millions de dinars), l’aménagement d’un village artisanal (1,3 million de dinars) et d’un espace de divertissement pour familles à Metouia (2,7 millions de dinars).D’autres travaux concernent la construction d’un collège à Zouara (3,7 millions de dinars) et l’aménagement d’une nouvelle station de Transport terrestre à Gabès (4 millions de dinars).

- Publicité-