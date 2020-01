Gabès : Préavis de grève dans le groupe chimique tunisien

L’Union régionale du travail (URT) de Gabès a adopté la grève, annoncée pour les 6 et 7 février prochain, par les syndicats de base du Groupe Chimique Tunisien (GCT) et la section Gabès de la fédération du pétrole et des produits chimiques.

L’URT de Gabès a publié, hier mardi, un préavis de grève avec arrêt de la production dans tous les unités du GCT à Gabès ainsi que dans sa direction régionale.

Réunis le 13 janvier 2020, ces syndicats avaient menacé d’observer une grève de deux jours en cas de non satisfaction de leurs revendications liées en particulier à l’ouverture de concours de recrutement au sein du GCT.

Ils dénoncent la politique d’atermoiement suivie par les autorités de tutelle et la non-application des accords convenus avec les parties syndicales dont le procès-verbal du 27 décembre 2018 selon lequel l’administration du GCT s’est engagée à publier les avis de concours de recrutement au plus tard février 2019.

Ils affirment que les unités du GCT à Gabès enregistrent un manque considérable de personnel dans différentes spécialités surtout que plus de 500 agents sont partis à la retraite entre 2016 – 2018 et qui n’ont pas été remplacés.