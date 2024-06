Gabon: L’État rachète Assala Energy, un des principaux producteurs de pétrole du pays

La société pétrolière Assala Energy, un des majors dans la production pétrolière avec 45 000 barils par jour devient une compagnie nationale gabonaise. Le Gabon a versé, vendredi 21 juin, la dernière tranche du rachat des actifs de cette société au fonds américain Carlyle.L’acquisition de la société pétrolière Assala Energy est l’une des décisions économiques les plus importantes prises par les dirigeants de la Transition car l’essentiel de la production pétrolière dans le pays a toujours été assuré par des multinationales. « Nous l’avons fait ! Nous avons bouclé le rachat d’Assala Energy », a exulté le ministre de l’Économie et des participations, Mays Mouissi sur son compte X (anciennement Twitter).Mais en dehors de ce message, le gouvernement est resté discret. Les détails de la transaction n’ont pas été révélés. On sait par contre que les négociations ont été âpres depuis février 2024 lorsque le Gabon a fait valoir son droit de préemption sur le rachat d’Assala, au détriment de la société française Maurel & Prom, révèle toutefois RFI.Le coût de l’opération est estimé à 1,3 milliard de dollars, soit près de 800 milliards de francs CFA. En début d’année, le Gabon s’est donc lancé à la recherche de ressources suffisantes pour boucler l’achat auprès du fonds américain Carlyle. Les groupes suisses Gunvor et Vitol sont évoqués pour devenir à terme actionnaires du Gabon. L’issue des tractations n’est pas encore connue.

