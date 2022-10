Gafsa: 56 jeunes bénéficiaires du programme « les batisseurs de la paix »

Dans le cadre du programme « les bâtisseurs de la paix », 56 jeunes issus des délégations de Métlaoui et Oum Laarayes (Gouvernorat de Gafsa) ont bénéficié d’une formation de renforcement des compétences en vue d’une meilleure intégration dans la société.

Financé par l’agence américaine pour le développement international dans le cadre du programme « ensemble », le programme « les bâtisseurs de la paix » est réalisé dans 20 délégations dans 10 gouvernorats en Tunisie pour renforcer la participation des jeunes à la vie politique et sociale. S’étalant jusqu’à mai 2023, le programme cible 560 jeunes issus des différentes régions de la Tunisie.

Ciblant essentiellement les jeunes âgés entre 18 et 29 ans, le programme a pour objectif promouvoir le développement des compétences des jeunes à travers leur implication dans des actions civiques dans le cadre de la lutte contre l’intégrisme et la violence, a précisé la coordinatrice nationale du programme, Ameni Hamdani à la TAP.

Dans le cadre de ce projet mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, l’office national de la famille et de la population (ONFP) et l’association Femmes et Leadership en collaboration avec des organisations de la société civile, les jeunes bénéficiaires seront accompagnés dans la réalisation de projets à but non-lucratifs au sein des collectivités locales où ils habitent.