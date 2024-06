Gafsa: Avancement des travaux de modernisation du réseau routier

Le projet de pavage et de réaménagement de la route régionale n°124, reliant entre la ville d’El Guettar et la localité de Bou Omrane (gouvernorat de Gafsa), a atteint un taux d’avancement de 20%, depuis le démarrage des travaux il y a quatre mois.

Les travaux comprennent notamment la réhabilitation de 11 km de routes, l’installation des ouvrages hydrauliques et le renforcement des mesures d’intervention et de sécurité routière des usagers de la route.

La deuxième partie du projet, qui sera lancée dans les prochains mois, porte en particulier sur le réaménagement de la route régionale n° 122, reliant la route nationale menant au gouvernorat de Kasserine et la délégation frontalière de Sidi Boubakar, le long de 14,5 km.

La durée des travaux du projet, dans ses première et deuxième parties, est de 600 jours. Ces travaux, dont le coût est estimé à 29 millions de dinars, s’inscrivent dans le cadre d’un programme du ministère de l’équipement visant à moderniser le réseau des routes classées au gouvernorat de Gafsa, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de l’équipement Ali Bouzaiène.

