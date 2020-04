Ghannouchi appelle à résoudre les problèmes des Tunisiens bloqués à l’étranger

Lors de la séance plénière à l’ARP, ce jeudi 23 avril 2020, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi a souligné la nécessité de conjuguer les efforts aux niveaux législatif et exécutif et d’œuvrer ensemble à résoudre les problèmes des ces Tunisiens et de réserver leur dignité, saluant l’action des représentations diplomatiques pour faciliter le contact avec la communauté tunisienne à l’étranger et leur fournir toutes les informations et les services dont ils ont besoin.

Ghannouchi a, également, indiqué que cette séance organisée par la cellule de crise au sein du parlement pour l’examen des conséquences de la pandémie du Covid-19, revêt une importance particulière en lien avec les droits et les libertés garanties par la Constitution tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.