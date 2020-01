Grâce présidentielle pour 2391 détenus

Le président de la République, Kais Saied, a gracié 2391 condamnés à des peines privatives de liberté dont 502 seront libérés et les autres bénéficieront d’une remise de peine, et ce à l’occasion du 9ème anniversaire de la fête de la Résolution et de la jeunesse.

Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de revoir les critères retenus jusqu’ici dans le bénéfice de la grâce, en ce sens qu’ils doivent être empreints d’objectivité et obéissant au sacrosaint principe de l’égalité.