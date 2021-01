Une grève générale sera observée, aujourd’hui jeudi 7 janvier 2021, dans le gouvernorat de Gafsa, rapporte Mosaique fm.La grève intervient suite aux appels lancés par l’Union régionale du travail, l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, la branche des avocats de Gafsa et la Ligue tunisienne des droits de l’homme à cause de la détérioration de la situation dans la région outre la non-application des décisions prises, depuis 2015, en faveur du gouvernorat.

