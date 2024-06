Hachani prêche l’action commune pour des solutions durables de coopération

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani, a plaidé, mardi, à la capitale coréenne Séoul, en faveur d’une action commune pour des solutions durables dans le cadre de la coopération entre la Corée et l’Afrique et entre l’ensemble des pays africains « pour la paix et la prospérité en Afrique et dans le monde ».

Dans son allocution à l’ouverture du premier sommet Corée-Afrique 2024, Hachani, qui effectue actuellement une visite de travail en Corée, a évoqué la conjoncture internationale et ses répercussions sur la coopération pour le développement et le partenariat avec les pays africains.

Il a déclaré, à cette occasion que la révision de l’actuel système financier international devient une nécessité pour conférer davantage de justice et d’équité et identifier des solutions en faveurs des pays africains notamment ceux qui sont surendettés.

Le chef du gouvernement a exprimé, à Séoul, « la solidarité inconditionnelle de la Tunisie avec le peuple palestinien et son droit à l’établissement d’un Etat palestinien indépendant avec comme capitale Al –Qods Al-Sharif.

Le Sommet Corée-Afrique 2024 se tient à Ilsan à Séoul, les 4 et 5 juin, sur le thème « L’Avenir que nous construisons ensemble : Croissance partagée, Durabilité et Solidarité », en présence des chefs d’États africains, des représentants d’organisations internationales et des entrepreneurs africains et coréens.