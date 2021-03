Le député La Réforme Nationale Hafedh Zouari a assuré qu’il est « pour la dissolution du parlement légalement et sans chaos. »

Intervenant sur les ondes de Shems fm, vendredi, Zouari a ajouté que « l’organisation des travaux du parlement est anormale. Certains veulent le chaos à l’ARP. »a-t-il précisé.

Le député a rappelé que toutes les plénières ont connu des querelles et des agressions verbales et physiques.

