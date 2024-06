Hajj 2024 : Le bilan s’alourdit à 60 morts parmi les pèlerins tunisiens

Le nombre de pèlerins tunisiens décédés dans les lieux saints est monté à 60 jusqu’à ce lundi 24 juin 2024, selon une liste publiée par le consulat général de la République tunisienne à Jeddah sur sa page officielle du réseau social Facebook.

Le ministère des Affaires étrangères avait confirmé, dans un communiqué publié à la fin de la semaine dernière, que le consulat général de Tunisie à Jeddah poursuit de manière assidue, et en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Riyad, la mission sanitaire tunisienne et la société des services nationaux et des séjours, le suivi des situations des pèlerins tunisiens disparus, décédés et des malades hospitalisés.