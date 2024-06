Hajj 2024 : Le nombre de pèlerins tunisiens décédés en Arabie Saoudite s’élève à 53

Le nombre de pèlerins tunisiens décédés à ce jour, samedi, a atteint les 53, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, qui a affirmé que la délégation tunisienne se base sur des données officielles fournies par les autorités saoudiennes compétentes.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère a indiqué que le Consulat général de Tunisie à Jeddah continue de suivre de près la situation des pèlerins tunisiens et ce, en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Riyad, la mission médicale tunisienne et la Société des services nationaux et des residences. Le Consulat suit aussi activement la situation des pèlerins tunisiens portés disparus, décédés ou hospitalisés en Arabie saoudite ainsi que le retour des pèlerins au pays. Une série de mesures ont été prises à cet effet, dont principalement :

-La coordination directe avec la direction centrale au ministère des Affaires étrangères concernant les situations des pèlerins tunisiens portés disparus, décédés et hospitalisés, et le traitement immédiat des réclamations reçues.

-La réception continue des appels via le téléphone fixe du Consulat général à Jeddah, ainsi que les numéros de téléphones portables et les e-mails publiés sur la page Facebook de la représentation tunisienne afin de répondre aux questions et recueillir les informations.

-L’Organisation, en compagnie de la mission médicale tunisienne et la Société des services nationaux et des résidences, de visites de terrain à Arafat, Mina, et Mozdalfa, et dans les mosquées et hôpitaux à la recherche de personnes portées disparues.

Les visites effectuées dans la plupart des hôpitaux de La Mecque ont permis d’identifier environ 24 pèlerins tunisiens hospitalisés, précise la même source. Elle fait savoir qu’une délégation du Consulat général de Tunisie à Jeddah, accompagnée du chef de la mission médicale, s’est rendue samedi à Taïf au chevet de deux patients tunisiens transférés de La Mecque.

-La coordination avec la mission médicale tunisienne et la Société des services nationaux et des résidences pour héberger des pèlerins tunisiens dans un hôtel de la mission tunisienne à La Mecque et leur fournir les soins necessaries.

-La réception, au Consulat général à Jeddah, des pèlerins ayant perdu leur passeport en vue de leur faciliter l’obtention d’un laissez-passer pour le retour au pays. Vingt-et-un laissez-passer ont été déjà émis samedi, d’après le département des Affaires étrangères.

-Le suivi du retour des pèlerins en Tunisie, avec des visites aux aéroports de Jeddah (salle nord, salle sud, et aéroport des pèlerins) pour assister les pèlerins tunisiens, notamment ceux qui sont entrés en Arabie Saoudite avec des visas touristiques.

-La programmation de visites de terrain, après la reprise des activités gouvernementales en Arabie Saoudite dimanche 23 juin, à la morgue principale d’Al-Muaisem à La Mecque, aux hôpitaux de Jeddah et au centre de détention principal de la région d’Al-Shumaisi.