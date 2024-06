Hamas réaffirme qu’ »Israël doit se retirer de toute la bande de Gaza

Razi Hamed, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré à la chaîne Al-Jazeera que « notre position est claire et nette. L’occupant israélien doit se retirer de toute la bande de Gaza. Nous sommes déterminés à ce que les troupes se retirent complètement du point de passage de Rafah et de l’axe Philadelphie ».

Ila ajouté Selon que « les États-Unis sont complices de l’agression et du génocide à Gaza. Ils ne sont pas des médiateurs honnêtes et tentent de pousser les parties à trouver un accord en tenant compte des intérêts de l’occupation. »

- Publicité-