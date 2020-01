Harouni : Il n’est plus possible d’organiser de nouvelles élections en se basant sur la loi actuelle

Le président du conseil de la choura d’Ennahdha, Abdelkrim Harouni, a indiqué que le bloc parlementaire de son parti (54 sièges) a présenté une initiative législative pour l’amendement de la loi électorale, et ce, dans l’éventualité de l’organisation d’élections législatives anticipées.

Il n’est plus possible d’organiser de nouvelles élections en se basant sur la loi actuelle, a-t-il estimé dans une conférence de presse, lundi, à Tunis.

Harouni a rappelé que l’ancienne assemblée des représentants du peuple avait adopté, en juin 2019, un projet de loi amendant et complétant la loi organique relative aux élections et aux référendums. Celui-ci a été soumis au président défunt Béji Caïd Essebsi pour être paraphé. Caïd Essebsi a refusé d’apposer sa paraphe sur le projet de loi.