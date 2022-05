Hausse de 28,5% des exportations tunisiennes vers les pays dans lesquels le CEPEX dispose de représentations

Le volume des exportations tunisiennes vers les pays dans lesquels le Centre de promotion des exportations (CEPEX) dispose de représentations (15) a atteint 14,2 milliards de dinars en 2021, soit une croissance de 28,5% par rapport à 2020.

L’information a été annoncée, mardi, par le CEPEX suite à une réunion à distance avec les 15 représentations afin d’examiner les opportunités d’exportation offertes et des programmes et stratégies futurs.

Les exportations vers les pays d’Afrique Subsaharienne dans lesquels le CEPEX dispose des représentations, ont enregistré une croissance de 46,5% par rapport à 2020, tandis que les exportations vers tous les pays d’Afrique Subsaharienne ont cru de 27,2%.

Le CEPEX compte 15 représentants commerciaux, notamment à Abdjan, en Algérie (2), a Abuja (Nigéria), à Casablanca, à Tripoli, à Dubaï, Moscou, Nairobi, Rotterdam et Varsovie.

Ce réseau de représentation vise à soutenir les efforts de promotion de l’offre tunisienne dans le monde via l’appui des exportateurs en termes de prospection des marchés, de commercialisation de produits et services ou d’implantation.