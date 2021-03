Hausse de 6% du chiffre d’affaires d’ESSOUKNA en 2020

La société « ESSOUKNA », filiale de la Banque Nationale Agricole a engrangé un chiffre d’affaires de 17,2 Millions de dinars (MD) en hausse de 6% par rapport à 2019. La société a expliqué cette performance en dépit de la pandémie du Covid-19 qui a marqué l’année 2020 et du confinement général décidé au 1er semestre de la même année, par sa stratégie de développement. Cette stratégie a reposé sur l’offre de logements économiques orientés vers la classe à revenu moyen en maintenant un rapport qualité prix compétitif, ainsi qu’une politique commerciale très réactive aux changements, a indiqué Essoukna dans un communiqué publié, lundi. Cependant, le résultat d’exploitation du spécialiste de l’immobilier, côté en Bourse depuis 2006 n’a pas suivi le même trend que le chiffre d’affaires. En effet, il a diminué de 16%, passant de 3,2 MD, en 2019, à 2,8 MD, en 2020, malgré l’amélioration de la marge brute sur les ventes dans un contexte très concurrentiel, a-t-on relevé. Les charges financières nettes ont absorbé la totalité des bénéfices d’exploitation et se sont établies à fin décembre 2020 à 3,1 MD dont 1,5 MD non capitalisées, a-t-on ajouté. Le résultat net ressort ainsi déficitaire de 0,3 MD, contre un bénéfice net de 0,2 MD, en 2019 (qui a été marqué par un gain exceptionnel de 0,6 MD).

