Hausse partielle des prix des carburants à partir du 1er mars 2022

Un ajustement partiel sera apporté à partir du 1er mars 2022 (00h00), aux prix de vente au public de certains produits pétroliers, conformément au programme d’ajustement des prix des carburants adopté dans le cadre du budget de l’Etat 2022, ont annoncé lundi, les ministère de l’Industrie, des mines et de l’Energie, et du Commerce et du Développement des exportations, dans un communiqué conjoint.

Le prix de l’essence sans plomb a été augmenté de 65 millimes pour se situer à 2220 millimes/litre, tandis que le prix du Gasoil sans souffre a connu une hausse de 55 millimes/litre passant ainsi à 1915 millimes. Le prix du Gasoil ordinaire a été augmenté de 50 millimes à 1705 millimes/litre.

Une augmentation de 110 millimes/litre a été apportée au prix de l’Essence super sans plomb qui passe à 2360 millimes/ litre. Pour ce qui est du Gasoil sans souffre super, le prix a été augmenté de 100 millimes/litre passant à 2100 millimes/litre.

Selon la même source, cet ajustement ne concerne pas les bouteilles de Gaz de Pétrole Liquéfiés destiné à l’usage domestique et le pétrole d’éclairage domestique, dont les prix restent inchangés.

Les deux départements ont rappelé que les prix du baril du pétrole ont explosé ces derniers jours, en raison du conflit russo-ukrainien dépassant le seuil de 100 dollars le baril, soulignant que toute augmentation de 1 dollar/baril engendre des besoins supplémentaires de financement de l’ordre de 140 millions de dinars annuellement.