La grève dans le secteur touristique annulée

La grève prévue ce samedi 27 juillet 2024 dans le secteur touristique et les institutions assimilées a été annulée, suite à une séance de conciliation tenue vendredi 26 juillet 2024 au siège du ministère et sous la présidence du ministre des Affaires sociales, Kamel Maddouri.

La réunion a été consacrée à l’examen de l’accord sectoriel commun pour les hôtels touristiques et les institutions assimilées dans son aspect financier entre les représentants de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) et ceux de la Fédération générale des industries alimentaires, du tourisme, du commerce et de l’artisanat relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).