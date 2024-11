Hezbollah : Toute trêve doit mettre fin rapidement aux combats et préserver la souveraineté du Liban

Tout accord de cessez-le-feu conclu entre Hezbollah et Israël sous l’égide des États-Unis devait mettre fin rapidement aux combats et préserver la souveraineté du Liban, a déclaré , merdcredi, un responsable du Mouvement, une référence apparente à la position d’Israël qui continuera à frapper le groupe soutenu par l’Iran même si une trêve est mise en place.

Mahmoud Qmati a déclaré qu’il n’était ni trop optimiste ni trop pessimiste quant aux perspectives d’une trêve.

Selon la proposition américaine, les forces terrestres israéliennes quitteraient le Liban et les militants du Hezbollah se retireraient de la frontière israélienne. Des troupes supplémentaires de l’armée libanaise et des forces de maintien de la paix des Nations unies seraient envoyées dans une zone tampon au sud du Liban dans le cadre de l’accord.

Cependant, CNN a rapporté qu’une source israélienne familière des pourparlers a mis en doute la probabilité d’un accord imminent, notant que le refus du Hezbollah d’accepter la demande d’Israël concernant le droit de frapper le groupe en cas de violation du cessez-le-feu pourrait mettre en péril le processus. Sans cette clause, il n’est pas certain que le premier ministre israélien puisse obtenir l’approbation du cabinet pour l’accord.

Hezbollah a déclaré que son chef, le cheikh Naim Qassem, prononcerait un discours mercredi, un jour après avoir annulé une annonce similaire.

Un communiqué du groupe a annoncé que le discours de Qassem aurait lieu « aujourd’hui », sans préciser l’heure.

- Publicité-