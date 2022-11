Hichem Elloumi appelle à un libre échange dans l’espace francophone

Le vice-président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Hichem Elloumi a appelé, lundi, à Djerba, à lever les obstacles entravant le libre-échange entre les pays francophones, afin de favoriser une meilleure intégration des chaînes de valeur.

Intervenant à la 1e plénière du Forum Économique de la Francophonie sur le thème « Intégration des chaînes de valeurs et densification des échanges dans l’espace francophone », Elloumi a plaidé en faveur de l’amélioration de l’accès au marché européen qui reste encore, selon lui, soumis à des exigences et des règles.

« En Tunisie, nous avons des filières d’excellence comme la filière oléicole. Cependant, cette dernière est soumise à un système de quotas d’exportation vers l’Union européenne alors que d’autres pays d’Afrique du Nord ne le sont pas », a-t-il déploré.

Ces règles déterminent le pays dans lequel un produit a été obtenu ou fabriqué, lesquelles sont basées sur la double transformation. Avec ce système de règles, l’Union européenne impose une taxe à la Tunisie sur la main d’œuvre si cette dernière utilise la matière première en dehors de la zone euro-méditerranéenne, a expliqué dans ce contexte, le Président directeur général du groupe Demeco, Jhonny De Meirsman.

