Amélioration du climat des affaires : 4 mois de palabres après, juste une commission est née

Dans le cadre du dialogue entre le secteur public et le secteur privé pour l’amélioration du climat des affaires et la relance de l’investissement, qui a été lancé par le Ministère de l’Economie et du Plan depuis janvier 2022, et après une première réunion à cet effet tenue à fin mars dernier et qui a vu la formation de 13 groupes de travail conjoints pour concrétiser un premier lot de propositions de réforme, Une deuxième séance de travail s’est tenue et a été supervisée par le Ministre de l’Economie et du Plan Samir Saïd, et le Vice-Président de l’Organisation patronale tunisienne Hichem Elloumi, une commission conjointe pour suivre les progrès de la mise en œuvre a été mise en place.

Une discussion a eu lieu au cours de la session, qui a notamment porté sur l’ensemble des propositions de réforme qui ont émergé des équipes de travail lors de la première session, soit une quarantaine de propositions, portant notamment sur un certain nombre de domaines, dont la modernisation et la stabilité de la fiscalité, la mise en place de zones industrielles, la vulgarisation de la digitalisation, l’amélioration des infrastructures et de la logistique, les services des collectivités locales, les services fonciers de proximité, les services de la propriété immobilière, la facilitation de l’accès au financement. Et le plus important, selon le propre communiqué du ministère de Samir Saïed, c’est que 4 mois de palabres après, « la discussion a également porté sur les défis au niveau de la mise en œuvre et les moyens de les relever de manière à accélérer la matérialisation de l’efficacité requise ». De quoi préférer se taires, comme semble le faire le ministre sur cette photo !