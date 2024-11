Hochstein : La fin de la guerre entre Israël et Hezbollah « est à notre portée »

L’envoyé américain Amos Hochstein a déclaré mardi qu’il avait eu des « entretiens très constructifs » avec le président du parlement libanais à Beyrouth et qu’il existait une « réelle opportunité » de mettre fin au conflit entre Hezbollah et Israël.

« C’est un moment de prise de décision. Je suis ici à Beyrouth pour faciliter cette décision, mais c’est en fin de compte la décision des parties de parvenir à une conclusion de ce conflit. C’est maintenant à notre portée », a-t-il déclaré aux journalistes après avoir rencontré le président de la Chambre des représentants, Nabih Berri.

Quelques minutes après ses remarques, les médias de Hezbollah ont annoncé que le chef du parti, Naim Qassem, prononcera un discours mardi.

Hochstein a atterri à Beyrouth mardi, quelques heures après qu’une proposition rédigée par Washington a reçu l’aval de Hezbollah.

Cette visite témoigne des progrès de la diplomatie américaine visant à mettre un terme à un conflit qui a dégénéré en guerre totale à la fin du mois de septembre, lorsqu’Israël a lancé une offensive majeure contre Hezbollah.

Le gouvernement libanais et Hezbollah ont accepté la proposition américaine de cessez-le-feu qui leur a été soumise par écrit la semaine dernière et ont fait quelques commentaires sur son contenu, a déclaré lundi à Reuters Ali Hassan Khalil, un collaborateur de Berri.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part d’Israël.

Hezbollah a soutenu son allié de longue date, Berri, pour négocier un cessez-le-feu, mais Israël et Hezbollah ont tous deux intensifié les combats au fur et à mesure que les efforts politiques se poursuivaient.

Un diplomate connaissant bien les négociations a averti qu’il restait encore des détails à régler et que ceux-ci pourraient encore retarder la conclusion d’un accord final.

Khalil a déclaré qu’Israël essayait de négocier « sous le feu », en référence à l’escalade de ses bombardements sur Beyrouth et les banlieues sud contrôlées par Hezbollah. « Cela n’affectera pas notre position », a-t-il déclaré.

- Publicité-