Plus de 217 millions de dinars réservés aux bourses et aux prêts universitaires

Le projet du budget de l’Etat au titre de l’année 2021 a réservé 217.8 millions de dinars aux bourses et aux prêts universitaires.

- Publicité-

45% des étudiants dont le nombre total est estimé à 233 mille 850 bénéficieront des bourses universitaires (156.7 millions de dinars).

Par ailleurs, un montant de 4.2 millions de dinars sera réservé aux prêts universitaires pour les étudiants en Tunisie et à l’étranger outre un montant de 1.1 million de dinars pour les enfants des Tunisiens à l’étranger qui poursuivent leurs études en Tunisie et pour les aides attribuées aux étudiants démunis.

Plus de 2600 étudiants bénéficieront de bourses universitaires à l’étranger moyennant un budget de 38.1 millions de dinars.

Selon le projet du budget de l’Etat, 35 mille étudiants profiteront de la bourse d’insertion à la vie universitaire moyennant un montant global de 17.5 millions de dinars.