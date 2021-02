Il appelle les surveillants à préserver les intérêts des élèves

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a effectué mardi une visite de travail dans le gouvernorat de Bizerte où il a pris connaissance des conditions du travail et du déroulement des études au lycée Avicenne à Menzel Bourguiba ainsi que la situation des élèves hébergés au foyer du lycée.

Mechichi a indiqué dans une déclaration à la presse que toute revendication ne doit en aucun affecter les conditions d’hébergement et des études des élèves. Il a appelé à cette occasion les surveillants et les surveillants généraux, en grève, à poursuivre leur travail et leur devoir national envers les élèves. Le gouvernement comprend les revendications légitimes des grévistes mais ce mouvement de protestation ne doit pas porter atteinte aux intérêts des élèves, a-t-il souligné.

Mechichi, accompagné du ministre de l’éducation Fathi Slaouti et le gouverneur de la région, a mis en relief le souci du gouvernement à assurer un développement de l’école publique et à mobiliser les investissements nécessaires à l’instar du secteur de la santé.

Les surveillants et les surveillants généraux observent depuis plus de deux mois une grève ouverte dans les différents établissements scolaires. Les services administratifs ont été interrompus dans les collèges et les lycées ainsi que dans les foyers et des restaurants scolaires.