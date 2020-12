Il propose la création d’un fonds arabe de protection sociale

A l’occasion de sa participation à la 40e session du conseil des ministres arabes des affaires sociales, le ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi a présenté jeudi une proposition portant sur la création d’un fonds arabe de protection sociale pendant la période de pandémie et de crise sanitaire.

Intervenant aux travaux de cette session, Trabelsi a souligné la nécessité de se préparer à la période post covid 19, signalant le rôle important que doivent assumer les ministères des affaires sociales au vu des répercussions sociales de la pandémie à court et à long terme.

L’ordre du jour de cette 40e session qui s’est déroulée sous la présidence des émirats arabes unis a comporté l’examen et l’adoption de plusieurs projets de décisions, indique un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Ces projets portent notamment sur les répercussions sociales et humanitaires de l’épidémie du Covid 19 et le suivi des dimensions sociales des objectifs du développement durable à l’horizon 2030, la lutte contre la pauvreté dans les pays arabes, les droits des personnes à besoins spécifiques, la protection sociale durant la pandémie et le renforcement du rôle de sensibilisation de la société civile.