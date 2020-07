Il reste donc au Perchoir. Et après ?

Le vote sur la motion de défiance contre Rached Ghannouchi en tant que président du parlement tunisien s’est terminé. Les choses sont certes plus complexes, mais on pourrait dire, en guise de raccourci, qu’Ennahdha a gagné contre Abir Moussi. Officiellement, les députés du parti islamiste tunisien n’avaient pas pris part au vote. Ceux d’El Karama non plus.

Le vote a été serré. A 12 voix près, Ghannouchi tomberait du Perchoir. Chez les initiateurs de la mission, qui assuraient hier soir tenir les 19 voix nécessaires, le « coupable » ne peut être que le parti Qalb Tounes. Ce qui reste sûr, c’est que le vote à bulletin secret a pesé sur le résultat et libéré les consciences. Beaucoup dans l’opinion publique pensaient déjà qu’écarter le parti islamiste des sphères du pouvoir peut ne pas être une bonne chose. Les 16 votants contre le fait de chasser Ghannouchi du Perchoir, pourraient faire partie de cette frange de députés tout autant que les 18 bulletins nuls dont les élus de cette frange qui, sans aimer Ennahdha, restent convaincus de son poids en tant qu’élément d’équilibre dans un paysage politique où il y a aussi une Gauche, presque tout aussi mal aimée qu’Ennahdha. Une Gauche, dont les relents économiques restent vivaces depuis l’expérience collectiviste de 1969, et depuis 2011, incarnée par un Hamma Hammami qui ne fait plus recette sur les plateaux TV.

Deux remarques à Abir Moussi

Tout ceci dit, il nous semble beaucoup plus important de tirer quelques conclusions de ce vote contre la motion de défiance. Cette dernière a certes été initiée en tout premier lieu par une Abir Moussi aux convictions anti-islamistes connues. Mais elle a aussi été soutenue par deux autres courants politiques dont les motifs tenaient plus à une vengeance de la démission d’Elyes Fakhfakh, Ettayar et le MP faisant jusque-là partie du gouvernement Fakhfakh qu’à autre chose.

Le résultat du vote consacre, en effet, le profond schisme qui traverse la scène politique tunisienne depuis le départ du gouvernement Youssef Chahed. Il y aura désormais les 97 anti-Ennahdha et les autres. Un schisme, qui va immanquablement impacter le travail de l’ARP. Un impact qui ne va certainement pas aider le prochain gouvernement de Hichem Mechichi, ni faciliter sa gouvernance.

Ce « vote de confiance » en faveur du leader des islamistes tunisiens est de nature à pousser les faiseurs du prochain gouvernement vers l’option d’un gouvernement non-politique, pour minorer son poids dans la décision politique.

Le résultat du vote de la motion de défiance contre Rached Ghannouchi devrait, aussi et surtout, amener Abir Moussi, comme le reste des forces politiques tunisiennes anti-Ennahdha à « changer leur fusil d’épaule », et surtout changer de manière, d’outils, et de mode de communication, dans la lutte contre leur ennemi politique. Abir Moussi pourrait certes s’obstiner, et continuer à faire simplement l’empêcheur de tourner en rond à l’ARP.

Les 97 voix récoltées en faveur du départ de Rached Ghannouchi sont certes lourdes de sens, pour tous ceux qui aimeraient au moins réduire le poids des islamistes, et pour les ramener vers leur véritable poids dans la société et par voie de conséquence sur la scène politique. Un nombre qui montre qu’ils ne sont point trop loin de leur but. Mais aussi que la marge n’est pas trop large et n’est pas impossible, non plus. Encore faut-il, pour cela, changer leur manière d’aborder « l’ennemi », et les voies et moyens de le combattre.