IME : Les potentialités d’exportation inexploitées de plus de 10 milliards DT

Les potentialités d’exportation inexploitées sont estimées à plus de 10 milliards de dinars dans le secteur des Industries mécaniques et électriques (IME), a indiqué le CEPEX dans un communiqué publié, jeudi, suite à une rencontre sectorielle consacrée aux Industries mécaniques et électriques.

La rencontre à laquelle ont pris part des professionnels et des opérateurs du secteur et des représentants de l’autorité de tutelle, a permis de pointer les principales difficultés dont souffrent ces industries. Ces problèmatiques concernent « les transferts bancaires provenant de l’étranger, l’application des textes juridiques relatifs à l’activité économique et la formation dans des spécialités qui répondent aux besoins des investisseurs du secteur ».

Néanmoins, la recontre a permis de montrer le dynamisme du secteur dont la valeur des exportations a augmenté de 20,8%, au cours des cinq premiers mois de 2023. Les exportations du secteur qui représentent 43% du total des exportations du pays, ont cru de 14,5% entre 2021 et 2022, pour atteindre 24,5 milliards de dinars.

Le centre a précisé que les entreprises du secteur ont exporté vers 150 marchés, en 2022, dont notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Libye, le Royaume Uni et l’Algérie.

Les recommandations issues de cette rencontre ont porté sur l’amélioration de l’infrastructure et de la logistique d’exportation, des services de transport international et de la gestion des mesures d’exportation.

Il s’agit, aussi, « d’encourager les investissements tunisiens à l’étranger à travers l’identification des cadres législatifs adéquats et d’intensifier les opérations de prospection et les rencontres professionnelles en Tunisie et à l’étranger ».

