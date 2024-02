Impératif d’assurer les préparatifs nécessaires afin de garantir la réussite de la saison touristique

La saison touristique s’avère prometteuse, et il est impératif d’assurer les préparatifs nécessaires sur le plan logistique pour la sécuriser et éviter certains problèmes enregistrés au cours des saisons dernières, à l’heure où les pronostics, portant sur l’accueil de touristes à l’Aéroport International Tunis- Carthage, prévoient d’atteindre au cours de cette saison 7 millions passagers parmi les Tunisiens à l’étranger et les touristes, indique le ministre des Transports, Rabii Majidi.Dans ce contexte, le Ministre a souligné la nécessité de développer des programmes d’action intégrés, liés aux opérations commerciales et techniques au niveau divers postes frontaliers, par voie aérienne, maritime et terrestre, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réussite de la saison estivale en coordination entre les différentes parties, selon un communiqué publié mercredi par le ministère des Transports.

Les recommandations de Majidi interviennent dans le cadre des premières séances de travail sur les préparatifs de la prochaine saison estivale, auxquelles ont participé des représentants de l’Office de l’aviation civile et des aéroports, l’Office de la marine marchande et des ports, du Groupe Tunisair, de la Compagnie tunisienne de navigation et un certain nombre de cadres ministériels.Dans le même ordre d’idées, le ministre a évoqué le projet d’extension de l’aéroport international Tunis-Carthage comme pilier d’un ensemble de projets proposés par le ministère des Transports et récemment présentés et approuvés lors d’un Conseil ministériel.Le projet consiste principalement en la construction d’un nouveau terminal d’une superficie couverte d’environ 80 mille mètres carrés et d’une capacité d’accueil d’environ 8 millions passagers par an, ce qui portera la capacité d’accueil de l’aéroport à 13 millions de passagers par an.

Le projet d’extension prévoit également, l’agrandissement du viaduc de l’aéroport, la construction d’une nouvelle tour de contrôle, la mise en place d’une ligne ferroviaire reliant l’aéroport au centre-ville et d’une deuxième ligne ferroviaire rapide, reliant l’aéroport de Tunis- Carthage à celui d’Enfidha-Hammamet, outre la construction d’une ligne de métro reliant le Lac de Tunis à Bhar Lazreg.

Au cours de cette séance, Majidi a notamment appelé à la nécessité de bien se préparer à l’ouverture aux marchés touristiques prometteurs en s’adaptant aux nouvelles orientations de l’État.