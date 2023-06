Une saison touristique 2023 sous de bons auspices…. sous bénéfice d’inventaire !

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, Ahmed Bettayeb, a fourni une explication à la forte hausse des prix des hôtels au cours de cet été. Elle est due, a-t-il dit, à plusieurs raisons, dont la plus importante est la poursuite de la tendance à la hausse de l’inflation ainsi que la baisse du pouvoir d’achat des Tunisiens.

Dans une interview à African Manager, il a souligné que la pré-réservation permet au client de bénéficier de prix préférentiels pendant certaines périodes de la saison, et a appelé à la nécessité de traiter avec des agences de voyage légales agréées par l’Office tunisien du tourisme.

Selon ce qu’il tient pour une certitude, « tous les indicateurs augurent bien d’une saison touristique prometteuse en 2023, le secteur est quasiment au même niveau que 2019, année de référence ».

En effet, explique-t-il, les réservations sur les villes tunisiennes ont augmenté de 30% par rapport à 2022, et la Tunisie attend impatiemment d’accueillir 10 millions de touristes d’ici la fin de 2023, a-t-il indiqué ajoutant que tous les chiffres permettent d’anticiper une saison prometteuse et la possibilité de dépasser ce nombre à la lumière de la tendance continue à la hausse des réservations, sans oublier l’évolution remarquable des réservations sur les compagnies aériennes, selon ses dires.

Par ailleurs, à la question de savoir quelles sont les raisons qui font que bon nombre de clients se plaignent des prix élevés et expriment leur mécontentement quant au niveau des services, Bettayeb a évoqué « la tendance à la hausse de l’inflation en Tunisie qui s’est traduite par une augmentation des prix de divers biens et services, y compris les prix des hôtels, ainsi que la baisse du pouvoir d’achat ».

Absence d’une culture de pré-réservation

Le plus gros problème, selon lui, réside dans l’absence d’une culture de pré-réservation qui permet aux clients tunisiens de bénéficier de prix préférentiels. En effet, les agences de voyage mettent des plateformes à la disposition des clients et proposent des offres à des prix inférieurs à ce qui est négocié sur le marché pendant certaines périodes.

« En conséquence, j’appelle les familles tunisiennes à se tourner vers ce service et à éviter également de réserver du 6 au 25 août, étant donné que le pic est enregistré pendant cette période, alors que les prix peuvent baisser jusqu’à 40% en dehors de la haute saison », a-t-il dit.

Plus tôt, la fédération avait mis en garde contre les activités croissantes des agences de voyage illégales et des faux fournisseurs de services touristiques.

« Comme tout secteur, nous repérons de nombreux intrus se présentant comme des agences de voyage et n’appartenant pas à la profession, de ce fait, nous appelons tous les clients à traiter uniquement avec des agences ayant obtenu une licence de l’Office National du Tourisme, et à vérifier à l’entrée la présence de l’affiche de forme ovale autorisant la fourniture de prestation s ».

Actuellement, le nombre d’agences sous la bannière de la fédération est de 800 sur un total d’environ 1100 agences de voyage situées dans tous les gouvernorats, procurant environ 6 mille emplois.

Désinvolture des clients

Au sujet des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les hôtels dans leur relation avec le client tunisien en premier lieu, le responsable a pointé « la désinvolture des clients quant à la remise des clés » et qui constitue « le plus gros problème que nous surveillons constamment, bien que nous connaissions à l’avance le calendrier, beaucoup refusent de partir à l’heure, ce qui pose des problèmes lors de la réception des clients entrants », a-t-il souligné.

En outre, afin d’améliorer encore les relations professionnelles entre les propriétaires d’hôtels et les agences de voyage, un accord a récemment été signé entre la fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme et la Fédération tunisienne des auberges de jeunesse pour établir une charte de partenariat et de coopération qui constitue un code de conduite.

« Le pourcentage de satisfaction de la clientèle à l’égard des services fournis est un facteur important pour attirer davantage de touristes, et c’est pourquoi les efforts sont concertés entre les secteurs public et privé aux niveaux national et international pour promouvoir la destination tunisienne, ce qui aura une incidence positive sur la durabilité du secteur ».

Bettayeb a relevé les recettes touristiques au cours des 5 premiers mois de 2023 qui ont enregistré une amélioration significative, exprimant l’espoir qu’elles dépasseront les indicateurs enregistrés au cours de 2019, les revenus dérivés du secteur sont actuellement l’un des moyens les plus importants de sauver l’économie tunisienne qui contribue à hauteur de 14% au PIB du pays et est une source majeure en termes de devises fortes.

Le tourisme contribue également à l’emploi et à la couverture du déficit commercial.

Les professionnels demandent au gouvernement d’adopter des mesures exceptionnelles pour ce secteur vital qui constitue une part importante du tissu économique du pays.