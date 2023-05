Incendie au siège de la Banque « Zitouna »: Ouverture d’une enquête

Une enquête judiciaire a été ouverte après l’incendie qui a ravagé, ce mercredi après- midi, le siège social de la Banque Zitouna dans la région du kram, annonce Mohamed Zitouna, porte-parole du ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis.

La Direction régionale des affaires criminelles s’est saisie de ce dossier. Une enquête sera diligentée pour déterminer les causes et les circonstances de cet incendie, a-t-il dit.

Un énorme incendie s’est déclaré mercredi après-midi, au siège social de la banque « Zitouna », sis à la région d’El Kram, banlieue nord de Tunis, avait déclaré à l’agence TAP, Moez Triaâ, porte-parole de l’Office national de la protection civile.

Cinq camions de sapeurs pompiers, une auto échelle et deux ambulances ont été dépechés sur les lieux pour maitriser les feux, a-t-il ajouté.

Triaâ a indiqué que selon les données préliminaires provenant des unités de la protection civile, l’incendie s’est déclenché à la buvette au rez-de-chaussée du bâtiment.

