Les matières premières et la commercialisation principaux obstacles de l’industrie

L’approvisionnement en matières premières, la commercialisation des produits et l’insuffisance de la demande restent les principaux obstacles auxquels font face les entreprises industrielles.

C’est ce qui ressort de l’enquête sur la situation et les perspectives des entreprises industrielles, consacrée au deuxième trimestre 2023, qui vient d’être publiée, par l’Institut National de la Statistique (INS).Menée du 15 mai au 15 juillet 2023, auprès d’un échantillon composé de 1013 entreprises du secteur industriel, cette enquête fait état d’un léger repli du solde d’opinion sur l’évolution des prix des matières premières.Selon l’INS, le solde d’opinion est la différence entre la proportion des répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. S’agissant de la production industrielle, le solde d’opinion des chefs d’entreprises du secteur a enregistré une légère baisse pour atteindre 19 % contre 18% durant le premier trimestre de 2023.Pour ce qui est des prévisions liées à la production au titre du troisième trimestre 2023, le solde d’opinion a également baissé pour atteindre 31% contre 36%, au cours du second semestre de cette année.

S’agissant de la demande extérieure sur les matériaux industriels, une légère hausse du solde d’opinions a été enregistrée, par rapport au deuxième trimestre de la même année, avec une amélioration du solde de la demande attendue au cours du troisième trimestre de l’année 2023.

En ce qui concerne l’évolution du nombre de salariés, le solde d’opinion des chefs d’entreprises a connu une légère baisse, durant le second trimestre de 2023, par rapport au premier trimestre, pour s’établir à 7% contre 11%.