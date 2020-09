Insécurité et agressions raciales : 6 000 Subsahariens ont quitté la Tunisie !

La Tunisie connaît, ces dernières années, un flux de migrants en provenance des pays subsahariens, et bon nombre d’entre eux sont employés illégalement dans des fermes agricoles, des restaurants et les chantiers de construction.

De nombreux ouvriers subsahariens subissent des mauvais traitements : confiscation du passeport, coups, insultes, rémunérations non versées. Pour certains, c’est de l’esclavage moderne(…). Même le « marché » des femmes de ménage d’Afrique subsaharienne travaillant essentiellement chez les familles tunisiennes aisées relèverait de véritables pratiques de traite. Tel est le lot quotidien de ces migrants…

Aujourd’hui un peu partout dans le monde, on reconnaît que le racisme n’a pas d’avenir et que le futur appartient au métissage. La violence, symbolique et physique, contre les Subsahariens en Tunisie est une violation des principes du droit international, il faut le rappeler, et contre la direction dans laquelle évolue notre planète. Il faut le dire à tous ceux qui vivent dans une bulle, avec des pratiques barbares d’un autre temps : « Ce que vous faites n’a pas d’avenir » !

Un jeune Ivoirien violemment agressé à Sousse !

Il y a deux jours, un jeune immigré subsaharien de nationalité ivoirienne a été agressé par son patron. Il affirme qu’il travaillait en tant que veilleur de nuit dans le salon de thé qui appartient à l’employeur qui l’a agressé violement en le tabassant dans la delegation de Kantaoui relevant du gouvernorat de Sousse. Il semble que son salaire (800 dinars en tout) ne lui ait pas été versé depuis 2 mois et non 6 mois, comme le bruit en a couru

Le jeune en question a demandé à son employeur de le laisser surveiller le café de l’intérieur car il ne le faisait que de l’extérieur. Il a , en fait, était excédé par les fortes chaleurs. L’employeur l’a autorisé à le faire. Toutefois, dès le premier jour, il l’a accusé d’avoir volé l’argent de la caisse de l’établissement, ce que le jeune Ivoirien a catégoriquement nié.

Et suite à cette affaire de violence à l’égard des jeunes subsahariens, une enquête judiciaire approfondie a été ouverte contre le présumé agresseur dans la région de Sousse.

Insécurité: 6 000 subsahariens ont quitté la Tunisie

Christian Burkasa, président de l’association des étudiants africains en Tunisie a annoncé que six mille étudiants subsahariens ont quitté la Tunisie au cours de ces dernières années pour des raisons liées à l’insécurité.

Il a précisé que “nous étions plus de douze mille étudiants subsahariens en Tunisie en 2013. Aujourd’hui, nous ne sommes plus de six mille et beaucoup d’entre nous comptent déjà partir parce qu’ils ne se sentent plus en sécurité.

Et d’affirmer que “des étudiantes subsahariennes sont violées, d’autres étudiants sont agressés physiquement ou verbalement”, selon ses dires.

Pour sa part Chris Impoko, un étudiant originaire de la République Démocratique du Congo, a affirmé qu’il a été agressé le 24 décembre dernier par un inconnu qui l’a poignardé sans le connaître et sans mobile apparent, assure-t-il.

« Je comptais poursuivre mes études en Tunisie et obtenir le master mais comme cet incident est arrivé, je vais retourner au pays ou chercher les moyens pour continuer mes études ailleurs, pourquoi pas en Europe », a-t-il affirmé.

Des statistiques concrètes sur les crimes commis contre la communauté subsaharienne sont difficiles à trouver. En 2013, le ministère tunisien de l’Intérieur avait lancé Open Data, un site sur lequel tout le monde peut accéder à un large éventail de statistiques gouvernementales.

Mais alors que le programme comprend des données sur la criminalité, il ne fait aucune mention des « crimes de haine » ou d’autres attaques perpétrées contre des communautés spécifiques…