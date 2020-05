Investissement : La France, pays le plus attractif d’Europe en 2019

C’est une première depuis 20 ans. La France a attiré en 2019, 1197 projets d’investissements étrangers, de quoi rafler la toute première place en terme d’attractivité devant le Royaume-Uni (1109) et l’Allemagne (971). C’est le principal enseignement du nouveau baromètre EY sur l’attractivité en Europe.

« Là, enfin, au bout de 3/4 ans de réformes très importantes: des grands marqueurs qui ont rassuré, abaissé le coût de la France, l’ont rapproché un peu de la moyenne européenne et ça marche », s’enthousiasme sur BFM Business, Marc Lhermitte, associé EY et auteur de ce baromètre.

Mais cela, c’était avant la crise et toutes les incertitudes économiques poussent aujourd’hui les investisseurs à réviser leurs projets. Pour autant, aucun n’a pour l’instant été purement et simplement annulé. Concrètement, 65% environ des investissements annoncés 2019 seraient maintenus, 25% reportés ou fortement révisés et 10% annulés. Et aucun pays européen n’échappe à la règle.