Israël annonce la fin de la détention administrative pour les colons de Cisjordanie occupée

Le ministère israélien de la défense a déclaré qu’il mettrait fin à la détention administrative des colons israéliens en Cisjordanie occupée.

Cette politique controversée permet aux autorités de détenir des suspects sans inculpation pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois. Elle est principalement utilisée pour détenir des Palestiniens, mais a parfois été utilisée contre des Israéliens soupçonnés d’avoir commis des actes de violence à l’encontre de Palestiniens.

Les attaques de colons contre des Palestiniens et leurs biens se sont multipliées depuis le début de la guerre contre Gaza.

Dans une déclaration, le ministre israélien de la défense, Israël Katz, a déclaré qu’il était « inapproprié » pour Israël de recourir à la détention administrative contre des colons qui « sont confrontés à de graves menaces terroristes palestiniennes et à des sanctions internationales injustifiées ».

Il a ajouté que des poursuites judiciaires ou « d’autres mesures préventives » seraient utilisées pour traiter les actes criminels commis en Cisjordanie.

- Publicité-