Israël n’a pratiquement rien obtenu à Gaza, affirme un député du Likud

Alors que le Netanyahu affirme qu’Israël était sur le point d’éliminer les capacités armées du Hamas, un député de son propre parti a déclaré ce lundi que l’opération militaire de près de neuf mois à Gaza n’avait pratiquement rien donné.

« Les résultats à Gaza sont très mauvais, très médiocres. L’armée n’a pratiquement pas obtenu de résultats stratégiques dans la bande de Gaza », a affirmé le député Amit Halevi (Likud), imputant cet échec à la fois à Tsahal et au gouvernement, bien qu’il s’attarde principalement sur la part de l’armée.

« Le gouvernement s’est fixé des objectifs – l’élimination des capacités armées et de gouvernance du Hamas – et Tsahal a présenté un plan qui ne permet pas d’atteindre ces objectifs », a-t-il dit, ajoutant que la même approche ne fonctionnera pas pour contrer la menace posée par Hezbollah et que, pour éviter un échec similaire, Israël devrait retarder le début d’une éventuelle opération de grande envergure au Liban.

- Publicité-