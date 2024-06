Israël prévient qu’il peut ramener le Liban à « l’âge de pierre »

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a averti lors d’une visite à Washington que l’armée israélienne était capable de ramener le Liban « à l’âge de pierre » lors d’une guerre avec les combattants de Hezbollah, mais il a insisté sur le fait que son gouvernement préférait une solution diplomatique à la frontière israélo-libanaise.

S’adressant aux journalistes, Gallant a également déclaré qu’il avait discuté avec de hauts responsables américains de ses propositions « du jour au lendemain » pour la gouvernance de la bande de Gaza d’après-guerre, qui inclurait les Palestiniens locaux, les partenaires régionaux et les États-Unis, mais qu’il s’agirait d’un « processus long et complexe ».

Les tensions transfrontalières entre Israël et le Hezbollah libanais se sont intensifiées ces dernières semaines, alimentant les craintes d’une guerre totale entre Israël et le Hezbollah.

Plus de huit mois de tirs transfrontaliers entre les deux parties ont fait au moins 481 morts au Liban, principalement des combattants, mais aussi 94 civils, selon un décompte de l’AFP.

