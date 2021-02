Italcar à l’heure de la Saint-Valentin

A l’occasion de la Saint-Valentin, Italcar, concessionnaire officiel des marques

Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Iveco en Tunisie, a emmené ses visiteurs et invités

dans une ambiance particulièrement romantique le temps d’une journée.

C’est dans une atmosphère conviviale au concept store à Azur City que les

personnes présentes ont fêté la Saint-Valentin en présence de l’artiste talentueux

Daly Triki. L’évènement a été retransmis en live sur les pages Facebook et

Instagram de Fiat Tunisie.

En effet, le dimanche 14 février au Concept Store Italcar au centre commercial

Azur City, Daly Triki au Kanun a proposé un show musical de haute facture,

tandis que l’équipe FIAT Tunisie offrait de petites surprises à toutes les

demoiselles et dames visitant l’espace et découvrant les différentes voitures

exposées comme la Tipo Berline, la City Cross …