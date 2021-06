Nouveau Tipo,nouveau design ITALCAR importateur officiel de la marque Fiat et Fiat Professional en Tunisie, propose désormais La gamme Tipoentièrement renouveléeen 4 et 5 portes.

La Tipo a été rafraîchie: un relookingcomplet de la gamme, un nouveau design -plus captivant, plus jeune et plus dynamique, la plus haute technologie qui soit et de nouveaux moteurs plus performants et respectueux de l’environnement.

Le nouveau look: Le Nouveau Tipo a été complètement rafraîchi et apparaît désormais plus moderne, plus dynamique et plus élégant.La nouvelle face avant a une calandre repensée, dont un point culminant est le nouveau logo Fiat, avec le lettrage Fiat, une déclaration majeure pleine de renouveau..

Les pharesont été entièrement repensésce qui améliore les lignes de la voiture etconfèrent à la voiture un look plus moderne.Même le volant -désormais encore plus élégant et plus sportif -a retenu l’attention desdesigners.

Il est plus compact et épuré pour une meilleure ergonomie.Une attention particulière a également été portée au panneau de commande centrale, où les réglages de la climatisation ont été revisités et de nouveaux inserts chromés et noirs ajoutés.Jusqu’au 30 Juin et en partenariat avec WifakBank, Profitez d’une remise exceptionnelle, un accessoire gratuit et un financement avantageux.

Plus d’info au 31363250